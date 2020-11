Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate zece mașini a avut loc, luni dimineața, pe Autostrada București-Pitești, in condițiile unui carosabil alunecos. In urma impactului extrem de puternic, doua persoane au fost transportate la spital, potrivit Infotrafic.Traficul rutier este oprit, luni dimineata, pe…

- Alte 19 persoane au pierdut lupta cu Covid-19 in Moldova, in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul virus a ajuns la 1.969 in țara, de la inceputul pandemiei.

- Alte 9 persoane au pierdut lupta cu Covid-19 in Moldova, in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul virus a ajuns la 1.891 in țara, de la inceputul pandemiei.

- Noua persoane, trei barbați și șase femei, au fost arestate intr-un dosar in care polițiștii din Dolj fac cercetari pentru furturi comise din locuințe in mai multe județe din țara prin metoda „Imprietenirii și distragerii atenției”.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii din Dolj au facut…

- Autoritațile din capitala Norvegiei, Oslo, au prezentat luni noile restricții, avand in vedere ca numaruș cazurilor de infectare cu SARS-Cov-2 sunt in creștere. Astfel, purtarea maștii de protecție devine obligatorie in toate locurile publice inchise, in care distanțarea fizica nu este posibila, relateaza…

- In urma triajului epidemiologic efectuat zilnic, atat pentru angajați, cat si pentru beneficiari și la recomandarea medicului din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu dizabilitati Galda de Jos, care a observat alterarea starii de sanatate a unor beneficiari,…

- Initial, echipajul navei umanitare a salvat 114 persoane de pe o ambarcatiune gonflabila si o barca de lemn. Printre cei salvati se numara opt copii si opt femei, una dintre ele insarcinara. Apoi, au fost salvate inca 19 persoane de pe o barca de pescuit. In barca se aflau zece copii, patru femei si…

- Caștigatoarele celor 72 de granturi pentru dezvoltarea afacerilor in cadrul Programului „Femei in Afaceri” au semnat, astazi, in mod electronic contractele de finanțare nerambursabila. Cați bani vor primi, pentru a-și iniția propriiul business, dar și in ce domeniu vor activa, vedeți mai jos.