Tot mai multe cazuri de infectări cu tulpina britanică a Covid-19, depistate în România Ceea ce se credea a fi tulpina obișnuita de Covid-19, s-a dovedit, pentru un intreg lot de 92 de probe, contrariul. Specialiștii echipei de cercetare a Grupului MedLife au anunțat ca un intreg lot de 92 de probe, analizat in aceasta etapa a studiului de secvențiere, conține tulpina B.1.1.7, originara din Marea Britanie. Probele au fost selectate in mod aleatoriu. Potrivit raportului, cazurile de tulpina britanica sunt inregistrate in județele: București – 46 de cazuri, Olt – 10 cazuri, Brașov – 9 cazuri, Dambovița – 6 cazuri, Teleorman – 5 cazuri, Prahova, Galați și Constanța – cate 3 cazuri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

