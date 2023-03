TOT MAI GRAV – Rata obezităţii s-a triplat din 1975 şi până în prezent 39 milioane de copii sunt obezi și conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, rata obezitatii s-a triplat din 1975 si pana in prezent. Sunt date care nu mai au nevoie de niciun fel de comentarii și care ne cam arata incotro cam se indreapta societatea noastra. Tot mai multa mancare procesata, tot mai puțin gatita, tot mai multa mancare mancata pentru gust, nu pentru beneficii nutriționale și lista ar putea continua. Cei de la InfoCons spun ca in anul 2016, mai mult de 1.9 miliarde de adulti cu varsta cuprinsa intre 18 ani si peste, erau supraponderali, dintre acestia, mai mult de 650 milioane… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 martie, marcam Ziua Mondiala a Obezitații, ce are ca scop conștientizarea in randul consumatorilor cu privire la orientarea catre un stil de viața sanatos bazat pe o alimentație echilibrata, mai ales din perspectiva unei creșteri accelarate, la nivel mondial și european, a ratei de obezitate…

- Astazi, 4 martie, este marcata Ziua Mondiala a Obezitații, ce are ca scop conștientizarea in randul consumatorilor cu privire la orientarea catre un stil de viața sanatos bazat pe o alimentație echilibrata, mai ales din perspectiva unei creșteri accelarate, la nivel mondial și european, a ratei de obezitate…

- Este vorba despre o propunere legislativa pentru completarea articolului 29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului si pentru modificarea si completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea. Aceste schimbari avizate de senatori vin pe fondul deciziei recente a Organizației Mondiale a Sanatații care…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria ar putea fi efectați de urmarile cutremurului și a replicilor acestuia care au transformat mii de cladiri in moloz.

- Folosirea incorecta a antibioticelor alimenteaza rezistenta antimicrobiana, aceasta fiind a treia cauza de deces la nivel mondial. Numai in 2019, s-au inregistrat aproape 5 milioane de decese la nivel global care au fost asociate cu rezistenta la antibiotice, din care 1,3 milioane de decese au fost…

- Campania de vaccinare a fost lansata luni și vizeaza 26 din cele 34 de provincii, pe o perioada de 4 zile, pentru protejarea a peste 7 milioane de copii din aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres . In acest an, in luna octombrie, doua cazuri de poliovirus salbatic au fost detectate in Afganistan,…

- In Europa se inregistreaza cel mai mare nivel al consumului de alcool din lume. Datele au fost furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații, care subliniaza ca 8 din cele 10 țari in care se consuma cel mai mult alcool se afla in Europa, trei dintre acestea fiind Islanda, Norvegia și Ucraina. OMS…