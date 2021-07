Tot ce e mai rău urmează să vină Expertii ONU spun intr-un raport despre schimbarile climatice ca acestea vor remodela in mod fundamental viata pe Pamant in deceniile urmatoare. Documentul are 4 mii de pagini si a fost obtinut de jurnalistii AFP. „Tot ce e mai rau urmeaza sa vina si va afecta viata copiilor si nepotilor nostri, mult mai mult decat a noastra”, se spune in raport. Si asta chiar daca oamenii vor reusi sa coboare nivelul emisiilor de gaze cu efect de sera care incalzesc planeta. „Avem nevoie de un plan clar pentru a indeplini acest angajament si pentru a stabili un nivel esential de incredere in actiunile climatice… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

