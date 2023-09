Stiri pe aceeasi tema

- Consortiul condus de JIP a preluat 78,65% din actiunile Toshiba, in cadrul ofertei, ceea ce ii confera o majoritate de peste doua treimi, ceea ce ar fi suficient pentru a elimina actionarii ramasi. Acordul readuce in proprietate japoneza producatorul de produse pornind de la electronice si pana la centrale…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un acord administrativ intre Ministerul Afacerilor Interne al Romaniei si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria menit sa simplifice si sa reduca durata procesarii cererilor de preluare sau reprimire a solicitantilor de azil, potrivit Agerpres.Acordul faciliteaza…

- Producatorul de cipuri Arm intentioneaza sa obtina pana la 4,87 miliarde de dolari in viitoarea sa oferta publica initiala la bursa de valori Nasdaq, din New York, potrivit documentelor depuse la autoritatile de reglementare, ceea ce ar implica o evaluare de 52 de miliarde de dolari, transmite CNBC.Arm…

- Dupa cum relateaza postul de televiziune britanic Sky Sports și ziarul francez L’Equipe, Paris Saint-Germain a acceptat oferta de 300 de milioane de euro pentru atacantul francez Kylian Mbappe, 24 de ani, de la clubul saudit Al-Hilal, informeaza Bild. Ar mai scump transfer din istoria fotbalului.Cum…

- Al-Hilal a facut o oferta astronomica petrn francezul Kylian Mbappe: 259 de milioane de lire sterline. Capitanul Franței, in varsta de 24 de ani, care mai are un an de contract, a refuzat sa semneze o prelungire a contractului cu campioana Franței și nu a fost inclus in lotul pentru turneul de pre-sezon…

- Acordul de securitate include echipamente militare vitale, instruire pentru militarii ucraineni și schimbul de informații, scriu BBC și The Guardian.In vreme ce nu au oferit Kievului o pespectiva clara pentru aderare, principalele puteri occidentale se pregatesc sa ratifice un amplu pact de securitate…

- Romanii au facut coada la acțiunile Hidroelectrica. Cererea a fost de aproape 5 ori mai mare decat oferta, asa ca oferta s-a incheiat la pretul de 104 lei pe actiune, in scadere fata de anuntul oficial, in timp ce numarul actiunilor scoase la vanzare a crescut cu 10 procente.

- Prețul final al ofertei Hidroelectrica a fost stabilit la 104 RON pe Acțiune Oferita, anunța un comunicat de presa transmis de Hidroelectrica. Comunicatul poarta data de 5 iulie 2023. Conform acestui anunț, prețul de 104 RON pe acțiune “implica o capitalizare de piața de 46,8 miliarde de RON (9,4 miliarde…