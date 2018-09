Stiri pe aceeasi tema

- La fel a facut si Ionel Burtea, un tanar care la 23 de ani a reusit sa construiasca un imperiu. Este unul dintre tinerii antreprenori romani care a luat alegerea potrivita la momentul potrivit si astfel a creat compania Abund Berry, care produce si comercializeaza atat vin de mure, unic pe piata din…

- Vladimir Putin și-a petrecut vacanța de vara in salbaticie, in indepartata Siberie. Serviciul de presa al Kremlinului a prezentat imagini din vacanța prezidențiala, fara sa specifice locul exact unde s-a relaxat Putin. Se știe doar ca e regiunea Tuva, in vestul Siberiei.

- Politistii cauta o fata de 14 ani, din localitatea Polovraci, judetul Gorj, care a plecat de acasa fara a mai reveni. Persoanele care pot oferi informatii cu privire la aceasta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgenta 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie.La data de 20 august…

- Cei care cauta aliați de nadejde in lupta contra kilogramelor pot arunca o privire asupra dietei cu fructe de padure, prin intermediul careia poți da jos pana la trei kilograme intr-o saptamana.

- Te-ai sEturat sE cumperi smoothie-uri scumpe xi pline de aditivi din magazine? Noi iti propunem o retetE de smoothie delicioasE de care te vei indrEgosti xi care te va face sE uiti de sucurile pline de coloranti. O astfelde bEturE consumatE zilnic iti aduce apotul necesar de vitamine xi este xi masE…

- Mii de euro profit intr-un an la o mie de metri patrati de plantatie de zmeur; cu asta se mandreste un producator buzoian care aprovizioneaza piete din mai multe judete cu fructe de padure. Danut Panait isi permite sa plateasca 60 de lei pe zi muncitorilor insa nu prea are cui sa-i ofere. Din ferma…

- Mii de euro profit intr-un an la o mie de metri patrati de plantatie de zmeur; cu asta se mandreste un producator buzoian care aprovizioneaza piete din mai multe judete cu fructe de padure. Danut Panait isi permite sa plateasca 60 de lei pe zi muncitorilor insa nu prea are cui sa-i ofere. Din ferma…

- Cand ai pofta de un desert rapid și delicios, fara coacere, „Cheesecake cu blat de curmale confiate și topping din fructe de padure”, sa fie, ca are o combinație ce te imbie sa-l devorezi!