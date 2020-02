Topul salariilor pe orase Salariile din Romania au prezentat un trend ascendent inca de anul trecut. Astfel ca salariul minim brut pe economie a ajuns la suma de 2.230 incepand cu 1 ianuarie 2020, ceea ce inseamna 1.347 lei net, potrivit calculator salariu net.



Pe primele locuri in topul celor mai mari salarii pe orase se numara Bucuresti, cu un salariu mediu net de 3.684 de lei, Ilfov, cu 3.118 lei, si Cluj, cu 3.115 lei.



Imbucurator este faptul ca, oficial, salariul mediu a depasit 2.000 de lei net pe luna in aproape toate judetele Romaniei. Doar in Vrancea salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

