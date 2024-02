Topul partidelor care vor primi cei mai mulți bani de la stat In anul 2024 pentru finanțarea partidelor politice a fost alocata suma de 53 985 000,0 lei. 42 de partide vor primi alocații lunare de la bugetul de stat. Tribuna a analizat hotarirea cu privire la sumele alocate partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și alegerile locale generale Citeste articolul mai departe pe noi.md…

