Topul națiilor care se îmbată cel mai des pe an. România ocupă un loc neașteptat! Ineditul topul realizat de un institut independent de cercetare britanic (Global Drug Survey), a sondat 90.000 de persoane din 25 de țari pentru a gasi raspunsuri cat mai aproape de adevar privind numarul de beții ”grave” inregistrate de populația lumii pe parcurusul unui an. Chestionarul a fost realizat online (intre noiembrie și decembrie 20019) in randul populațiilor vorbitoare de limba engleza, rezultatul sau fiind publicat zilele trecute. Chestionații au fost intrebați cat de des s-au ”pilit” pe parcurusul unui an, și au ajuns intr-o stare de ebrietate incat au avut dificultați de vorbire,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

