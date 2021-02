Din cele aproape 200.000 de nașteri inregistrate in anul 2019, in numar de 749 proveneau de la mame sub 15 ani și aproape 18.000 de la mame cu varste cuprinsa intre 15-19 ani, conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistica. Cele mai multe mame adolescente sunt in județele Mureș, Dolj, Brașov, Iași, Bacau. La polul opus, se afla Tulcea, Braila, Gorj, Mehedinți și Caraș-Severin. Organizația Salvați Copiii subliniaza ca din cele 749 de mame sub 15 ani, 720 se aflau la prima naștere și 29 la a doua naștere. Din cele aproape 18.000 de adolescente din segmentul de varsta 15-19 ani, 13.291…