♦ Printre judetele care au reusit sa atraga mai multi vizitatori straini in unitatile de cazare in prima jumatate a acestui an se numara Bihor (plus 37%), Maramures (plus 26%) sau Tulcea (plus 27%), judete ce au atras intre 10.000 si 30.000 de straini in structurile de cazare in primul semestru.





Unitatile de cazare din tara au atras in primul semestru din acest an 1,27 milioane de vizitatori straini, in crestere cu doar 5,8% fata de perioada similara a anului trecut, arata o analiza a ZF, pe baza datelor de la Institutul National de Statistica.

Capitala a ramas orasul…