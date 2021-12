Topul Forbes al celor mai puternice 100 femei din lume pe 2021. Cine se află pe primul loc A aparut topul Forbes al celor mai puternice 100 femei din lume. In mult așteptatul clasament anual regasim femei influente ce fac istorie, fie in politica, afaceri, medicina ori protecția mediului. Pe primul loc se afla MacKenzie Scott, fosta soție a miliardarului Jeff Bezos. Scott, carea devenit in urma divorțului una dintre cele mai bogate femei din lume, a facut donații de 8,6 miliarde de dolari. Numai anul acesta donat 2,7 miliarde din averea sa estimate la 60 miliarde de dolari. MacKenzie Scott a preluat prima poziție in clasament de la Angela Merkel. Pe locul second se afla vicepreședinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

