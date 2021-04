Topul destinațiilor preferate de români vara aceasta Cele mai cautate destinatii de vacanta ale romanilor primavara si vara aceasta sunt Spania, Italia, Emiratele Arabe, Turcia si Grecia. La inceputul anului 2021, destinațiile preferate ale romanilor erau anzibar, Mexic, Republica Dominicana si Cuba. „Din cauza restrictiilor de calatorie ȋn Asia, romanii au optat ȋn sezonul de iarna pentru destinatii exotice din Africa si America Centrala. Insula Zanzibar din Tanzania a ocupat primul loc, urmata de Mexic, Republica Dominicana, Cuba si Aruba in top 5. In februarie, interesul pentru destinatiile exotice a scazut treptat deoarece a ȋnceput planificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Din cauza restrictiilor de calatorie ȋn Asia, romanii au optat ȋn sezonul de iarna pentru destinatii exotice din Africa si America Centrala. Insula Zanzibar din Tanzania a ocupat primul loc, urmata de Mexic, Republica Dominicana, Cuba si Aruba in top 5. In februarie, interesul pentru destinatiile exotice…

- “Pandemia a remodelat industria beneficiilor in 2020, un an de schimbari radicale pe toate planurile, cu impact in business si in viata personala. Companiile si angajatii au trebuit sa se adapteze la munca la distanta si la o cerere mare de beneficii digitale care se potrivesc unui nou set de nevoi…

- “Romanii au de acum mai multe conexiuni aeriene cu marile orase ale Europei. Cel mai nou jucator de pe piata aviatica romaneasca, Animawings, lanseaza curse regulate spre orase din Spania, Italia, Danemarca sau Finlanda. Compania ȋsi creste flota de aeronave si vrea sa adauge serviciul de transfer la/de…

- Echipa naationala U21 a Romaniei va debuta, astazi, in grupele principale ale Campionatului European 2021. „Tricolorii“ vor infrunta miercuri naționala Olandei, de la ora 22.00 (TVR 1), urmand sa mai dispute meciuri cu Ungaria (27 martie) și Germania (30 martie). Meciul contra echipei U21 a Olandei…

- Valentin Mihaila (21 de ani) a marcat din pasa lui Dennis Man (22 de ani) in victoria obținuta de Parma contra Romei, scor 2-0. Momentul este unul istoric pentru fotbalul romanesc: prima colaborare „tricolora” la un gol in Serie A, dupa 29 de ani. Cronica meciului Parma - AS Roma 2-0 Romanii scriu din…

- Unii au 11-15-18 ani și sunt la mii de kilometri de țara și de familii. In jargonul digital al varstei lor, selectat din limbajul jocurilor pe calculator, ei spun „try a game”, „go for a game” cand incearca sa forțeze o granița. Dar experiențele care rezulta sunt reale, dureroase și ilegale. Libertatea…

- Pandemia și masurile de combatere a acesteia au perturbat societatea la toate nivelurile, de la munca și traiul de zi cu zi și pana la moda sau vacanțe. Dorințele și cumparaturile au fost diferite in 2020, iar acest lucru reiese și din ce au cautat romanii pe Google. Retail-ul online a fost una dintre…

- Pandemia a fost un catalizator care a accelerat procesul de digitalizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), insa acesta a fost pregatit inca dinainte de declansarea pandemiei, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Mirela Calugareanu, la conferinta anuala de fiscalitate…