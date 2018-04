Stiri pe aceeasi tema

- „Orase precum Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi se vor dezvolta foarte mult pentru ca acestea vor atrage oameni in companiile nou-infiintate. Vor ajunge sa atraga chiar mai mult decat Bucurestiul, sunt viitoarele orase-magnet ale Romaniei. Sunt premise si pentru evolutia Brasovului, mai ales in contextul…

- Bucurestiul se claseaza pe pozitia 9 din 10 capitale ale lumii cu cel mai mic cost de trai, urmat de New Delhi. Instabilitatea economica si politica sunt principalii factori de influenta a scaderii costului nivelului relativ de trai, arata un raport intocmit de Economist Intelligence Unit.

- Vești surprinzatoare! Deși inflația in urcare și-a pus amprenta pe prețurile practicate de retaileri, Bucureștiul a ramas in Top 10 cele mai ieftine orașe din lume, potrivit unui clasament anual intocmit de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala Romaniei a obținut un scor de 48 de puncte și se…

- Un raport al Parlamentului European privind emisiile cu efect de sera plaseaza Romania pe locul 10 in topul statelor membre, raportat la cantitatea de noxe emisa in atmosfera. Documentul nu tine insa cont nici de gradul de industrializare a statului monitorizat si nici de populatie.

- Berlin este cel mai bun oras, din 110 analizate, in care millennialii pot trai. Canada este tara cu cele mai multe orase incluse in top 20 orase in care tinerii din generatia Y pot trai, munci si calatori, potrivit unui studiu recent. Bucurestiul se afla la coada listei, abia pe locul 98. 0 000…

- Compania Airbus a efectuat recent, in Singapore, primul test al dronei sale autonome pentru livrarea pachetelor de mici dimensiuni. In acest domeniu, Airbus se afla intr-o competitie acerba cu Amazon, Google, Walmart si Boeing, care isi dezvolta propriile drone de livrare autonome.

- Municipiul Targoviste a fost inclus in topul celor mai eficiente 10 administratii locale din Romania. De mentionat ca, cea mai mare rata de absorbtie a fondurilor europene a fost inregistrata in anul 2015, atunci cand Municipiul Targoviste a atras mai mult de jumatate din totalul fondurilor europene…