Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) ocupa pozitia 44 intr-un raport al Uniunii Postale Universale (UPU), care analizeaza serviciile postale din 170 de tari, in urcare cu sase locuri fata de anul trecut, informeaza operatorul national de servicii postale, intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES.…

- Italia a prelungit masura prin care romanii care ajung in aceasta țara sunt obligați sa se autoizoleze timp de 14 zile. Astfel, carantina a extinsa pana in data de 24 noiembrie. Restricții de circulație pentru romanii care merg in Italia. Premierul Giuseppe Conte a semnat un nou decret de interdictii…

- ”AFI Europe Romania inaugureaza AFI Brasov, un proiect mixt dezvoltat in centrul Romaniei, la Brasov. AFI Brasov reprezinta modelul care imbina un centru comercial modern, dezvoltat pe 3 etaje cu o suprafata inchiriabila totala de 45.000 mp si birouri de tip clasa A, cu o suprafata inchiriabila totala…

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale UE sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic publicata de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza AFP. Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna…

- Persoanele care nu prezinta simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Italia, se arata intr-un comunicat de presa remis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marți seara, și…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- Astfel, se pare ca in Romania se inregistreaza al doilea cel mai mare decalaj al veniturilor dintre cei mai bogati 20% dintre oameni si cei mai saraci 20% dintre locuitori, din sapte tari membre ale Uniunii Europene. Potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania,…

- Otravirea politicianului rus de opozitie Aleksei Navalnîi nu pune în pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Austriei, care a afirmat marti ca nu are în vedere blocarea proiectului pentru a sanctiona Kremlinul, în pofida presiunilor americane, noteaza AFP, citata…