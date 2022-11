Topul celor mai bogați oameni de afaceri din România. Cine e pe primul loc Frații Paval, proprietarii lanțului de magazine de bricolaj Dedeman, au reușit sa-l detroneze pe Daniel Dines de la UiPath, a carui avere s-a redus considerabil din cauza prabușirii acțiunilor pe bursa. Dines a pierdut primul loc in clasamentul celor mai bogați romani in 2022. O evoluție interesanta a averii au inregistrat și cei mai bogați nou-intrați in lista de anul trecut, Ion Stoica și Matei Zaharia, doi dintre fondatorii Databricks. Averea cumulata a „miliardarilor din intamplare” este de peste 7,5 mld. lei, in creștere cu aproximativ 3 mld. lei fața de anul precedent. 1. Frații Paval (Dedeman)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

