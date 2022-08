Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul a luat la bani marunti sute de romani si a descoperit destul de repede ca unii contribuabili au castigat si de 100 de ori mai mult decat au declarat oficial. Motiv pentru care inspectorii antifrauda au trimis somatii de plata. Cea mai mare dintre ele se ridica la 3,5 milioane de lei. Nici politicienii…

- Un numar de trei firme și asocieri de firme doresc sa faca studiul de fezabilitate pentru realizarea unei centuri feroviare a Timișoarei. Prețul realizarii unei asemenea investiții este unul ridicat, se apreciaza ca, in funcție de propunerile lansate, ar putea fi intre 181 și 319 milioane de euro. Consiliul…

- Moldovagaz anunța ca volumul consumului de gaze naturale in luna iunie curent a constituit 25,7 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 23 % mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2021. Totodata, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna mai 2022 acest…

- Revolut a atins pragul de 2 milioane de clienți pe piața locala, dupa 4 ani de prezența in Romania. Cluj-Napoca e pe podium in topul orașelor din țara care utilizeaza serviciul. Circa 520 de milioane de tranzacții au facut romanii in aplicație.

- Lucrarile de reparații stradale din municipiul Suceava au fost incredințate, prin licitație publica, unei asocieri de trei firme sucevene - SC Florconstruct SRL, SC SUCT SA și SC Autotehnorom SRL. Contractul, in valoare de 10 milioane de lei, inclusiv TVA, a fost semnat saptamana aceasta, iar ...

- Potrivit unei analize economica.net, in 2021, al doilea an al crizei sociale si sanitare Covid-19, 21 de societati cu capital privat integral autohton au realizat afaceri nete de cel putin un miliard de lei. Printre acestea se numara si cinci firme din județul Bacau. Astfel, in 2021, trei firme din…

- ANAF a suspendat activitatea a 186 de firme in urma controalelor antifrauda desfasurate in perioada ianuarie - mai 2022 asupra a 12.101 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicatii fiscale (reprezentand TVA, impozite, contributii sociale si de sanatate, alte impozite).