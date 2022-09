Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana cand Untold 2022, cel mai mare festival din Romania și unul dintre cele mai mari din Europa, iși deschide porție pentru o noua ediție de poveste. Intre 4 și 7 august, zeci de mii de fani vor veni pentru peste 200 de artiști internașționali și romani care vor intreține maratonul…

- Goodboys a lansat piesa “Jack Flip”. Ajunsa exact la timp pentru sezonul de festival, refacerea melodiei legendare „Jack” de la Breach evoca toate ingredientele necesare pentru a deveni una dintre piesele de top din aceasta vara. „Jack Flip” combina ritmurile pop electrice cu cantitatea potrivita de…

- Dupa ce a facut furori cu cel mai recent single – „Florile Tale” – Nicole Cherry iși continua procesul de maturizare muzicala cu cel mai nou single – „Ce Vrea o Femeie”. Piesa marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe,…

- Ca urmare a cererii mari de bilete pentru spectacolul „Imblanzirea scorpiei”, a carui premiera va avea loc joi, 30 iunie, Teatrul Național completeaza programul de spectacole al lunii iunie cu o reprezentație suplimentara programata miercuri, 29 iunie, de la ora 19, la Sala 2 TNTm. Cele doua reprezentații…

- TOPIC face echipa cu A7S pentru piesa “Kernkraft 400 (A Better Day)”. In urma colaborarii lor monstruoase „Your Love (9 PM)” și a celor 1 miliard de streamuri ale sale, Topic și A7S revin asupra unui alt clasic de dans din toate timpurile, „Kernkraft 400 (A Better Day)”. Piesa se bazeaza pe melodia…

- Nightfreaks și Chris Odd au lansat „This Town”, o piesa pregatita special pentru un inceput de vara perfect, pe ritmuri care vor aduce dans, energie și dorința de a incerca lucruri noi. Colaborarea dintre cei doi artiști aduce un mix intens de ritmuri dance și versuri care complimenteaza fiecare nota…

- Jax Jones și Martin Solveig lanseaza in colaborare cu GRACEY piesa „Lonely Heart”. Melodia prezinta o latura mai intunecata a catalogului Europa, cu vocea și versurile melancolice și tulburatoare ale lui GRACEY ghidand ritmurile perseverente. „Abia am așteptat sa apara aceasta melodie, mai ales acum,…