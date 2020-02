Stiri pe aceeasi tema

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Sarariile din IT au intrat din nou in vizorul premierului. Ludovic Orban se gandeste daca anuleaza scutirea de impozit pe venit pentru cei care lucreaza in domeniu. Patronii firmelor de IT atrag atentia ca acest lucru va duce la un dezechilibru in industrie. Unii ameninta chiar ca ar putea sa isi mute…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, insa cel mai mare avans se inregistreaza in Romania, unde numarul noptilor petrecute in hoteluri si alte facilitati de cazare in sezonul de iarna 2018-2019 a fost cu 8,6% mai mare decat in sezonul de…

- Gradul de îndatorare a firmelor din România este cel mai ridicat la nivel european, în condițiile în care creșterea capitalului firmelor din ultimul an (+14%) nu a reușit sa compenseze în totalitate avansul înregistrat de datoriile acestora (+17%), arata BNR.Citește…

- ​Exista o nevoie acuta de competențe, pe o piața a muncii care cere competitivitate în cel mai scurt timp. Chiar daca românia furnizeaza Europei cei mai mulți specialiști IT, sufera de un deficit anual de 15.400 de programatori - lucru care afecteaza planurile de creștere a 40% dintre firmele…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…