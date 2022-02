Top trei pensii speciale din Dolj. Cea mai mare – peste 22.000 de lei Sarabanda pensiilor speciale pare sa nu se mai termine. Nimeni nu reușește sa elimine pensiile speciale. Intre timp, beneficiarii acestor pensii speciale, cunoscute și ca pensii de serviciu, incaseaza sume din ce in ce mai mari. GdS a solicitat de la CasaJudețeana de Pensii (CJP) Dolj o situație cu cele mai mari trei pensii speciale aflate in plata la ora actuala in Dolj. Fiecare depașește 21.000 de lei pe luna. Cel mai bine platit “special” din Dolj incaseaza peste 22.000 de lei pe luna. Pensia speciala record din Dolj fusese de 24.300 de lei. Insa, cel mai propabil, acea persoana nu mai este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

