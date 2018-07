Stiri pe aceeasi tema

- Topul celor mai doriti angajatori din Romania este dominat de companii multinationale, primele zece locuri fiind ocupate de Oracle, Continental Romania, Microsoft, IBM, Amazon, OMV Petrom, Grup Renault Romania, Vodafone, Google si Bosch Romania, arata un studiu realizat de Catalyst Solutions.…

- Expansiunea globala a marilor companii high tech, precum Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Intel, Oracle s.a.m.d. constituie motorul principal al dezvoltarii marilor piete comerciale din lume. Astfel, tranzactii de cumparare de proprietati...

- Microsoft a depasit recent, din punct de vedere al capitalizarii de piata, compania rivala Alphabet, proprietarul Google, si a urcat pe locul trei in lume la acest capitol, in urma Apple si Amazon. Astfel, valoarea de piata a Microsoft a ajuns la 760...

- Doua companii din China ocupa pozitii de top pe lista din acest an a celor mai valoroase branduri din lume. Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel,…

- Compania de cercetare de piața Kantar Millward Brown a publicat un nou raport anual cu privire la cele mai valoroase branduri din lume.Google este in continuare liderul absolut, urmat de Apple, insa podiumul a fost completat de Amazon, care a depașit Microsoft.

- Google și Apple sunt cele mai valoroase brand-uri in 2018, cu peste 300 miliarde dolari, in timp ce Amazon, Microsoft și Tencent completeaza top 5, arata cea mai noua ediție a clasamentului realizat de BrandZ. Facebook este pe locul șase, Alibaba este pe noua, Coca Cola este pe 14, Nike este pe 29,…

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din lume, ar putea ajunge intr-un an la o capitalizare bursiera de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor realizate de banca Morgan Stanley, care considera ca gigantul software beneficiaza de mai multi factori favorabili, relateaza MarketWatch,…

- Nu este nevoie de cunostinte in IT pentru a prinde un job bun in Silicon Valley. De fapt, gigantii tehnologici precum Amazon, Google si Microsoft nu ar rula fara ajutorul reprezentantilor serviciului clienti, contabili si manageri de resurse umane, potrivit Business Insider. Site-ul de monitorizare…