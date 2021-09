Top transferuri la granzii Europei: Deși l-au luat pe Messi, PSG nu este principala favorită la Champions League Vara aceasta au efectuate cateva mutari surprinzatoare pe piața transferurilor din fotbal. Cele mai rasunatoare transferuri au fost efectuate de francezii de la PSG, care s-au intarit considerabil dupa un sezon in care au cucerit un singur trofeu, Cupa Franței. Pe celelalte fronturi, PSG a pierdut titlul in fața lui Lille, in timp ce in Champions League au fost eliminați in semifinale de Manchester City. Astfel, la PSG au ajuns portarul Donnarumma, fundașii Sergio Ramos și Hakimi, mijlocașul Wijnaldum și superstarul Leo Messi. Mai impresionant este faptul ca francezii au achitat doar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

