TOP targuri de Craciun din Romania de vizitat in 2019, cu evenimente pentru intreaga familie

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica, actor, compozitor, regizor, producator și moderator TV. A susținut mii de concerte, stabilind recorduri in Romania prin spectacolele sale de Craciun, fiind un artist complex, drept pentru care este și indragit de public. Se numara printre cei mai mari interpreți pe care ii are Romania…

- La doi anișori, Anya are doua operații pe cord deschis și trebuie sa mai faca una urgent Un caz dramatic umbrește frumusețea și luminozitatea comunei Domnești! In ciuda faptului ca zambește și debordeaza de energie, la numai doi anișori și patru luni, Anya, o fetița din localitate, are clipele numarate.…

- Ma simt implinit ca am facut parte din proiectul prin care piata de capital din Romania a fost promovata la statutul de Piata emergenta, iar ca parinte aveam obligatia sa fac ceva astfel incat tara mea sa se dezvolte, copiii mei sa lucreze in tara si sa nu ajung sa-i vad doar de Craciun, a declarat,…

- Dezvaluiri teribile despre pedofilul olandez care a omorat-o pe Adriana, copila de 11 ani din Gura Șuții. Johannes Visscher a fost un copil abuzat de propriul tata și a devenit, in timp, pradator de copii. Bunicul lui s-a sinucis, mama lui a petrecut o lunga perioada internata in centre de dezintoxicare…

- Elevii din Romania vor avea 41 de zile de vacanța de sarbatori, potrivit calendarului anului școlar 2019-2020. Sunt 23 de zile pentru Vacanța de Craciun și inca 18 zile libere in Vacanța de Paște. Sunt cele mai lungi perioade de vacanța din Uniunea Europeana, atat pentru perioada libera de Craciun,…

- Magiunul de prune Topoloveni, primul produs romanesc certificat la nivel european prin Indicatia Geografica Protejata (IGP) a starnit curiozitatea unei delagații a Comisiei Europene aflata in vizita in Romania. Marți 17 septembrie 2019, ambasadori și oficiali din 14 state europene au vizitat fabrica…

- Iulius Town Timisoara, cel mai important proiect lansat in acest an in Romania, a fost inaugurat pe 30 august 2019 de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Ansamblul mixt, primul de acest tip din vestul tarii, reprezinta principala atractie de...

- 1. Biserica Sfântul Mihail Biserica Sfântul Mihail este ridicata în Piața Centrala din Cluj Napoca și are o arhitectura gotica. Construcția ei a început în 1316, pe locul unui fost cimitir, și a fost finalizata în 1487, dupa 2 reprize. Actualul turn cu ceas,…