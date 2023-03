TOP cele mai bune spitale din Europa și din lume Afla care sunt cele mai bune spitale din Europa și din lume pentru fiecare specializare in parte. Romania nu este, nici de departe, plasata in aceasta lista. In Europa, cele mai bune spitale sunt in Suedia, Germania, Franța și Elveția, arata o cercetare efectuata de Newsweek și firma Statista, transmite Euronews . Newsweek, in parteneriat cu firma de date Statista, a clasat cele mai bune spitale din lume, in ultimii cinci ani – ani in care ne-am confruntat cu pandemia Covid-19, izbucnirea unui razboi major, cu inflație, criza energetica, escaladarea costului vieții, care au creat o presiune majora,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

