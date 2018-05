Top cele mai banale poze, pe care ne-am plictisit să le vedem pe Social Media Chiar daca nu ați ieșit de mult in natura, cu siguranța ați prins de veste ca a inflorit rapița, daca urmariți rețelele de socializare. La fel ca și pozele in lanul de rapița, Facebook-ul și Instagramul sunt pline de poze repetitive, ceea ce ne-a inspirat sa facem un „top cele mai banale poze”. Iata genul de fotografii campioane la banalitatea subiectului, cel puțin. Top cele mai banale poze in Social Media De veghe in lanul de rapița, fotografie care se repeta anual. Sunt persoane care ies special din oraș numai ca sa nu rateze poza in marea de floricele galbene. Exista și o varianta de vara,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

