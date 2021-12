Stiri pe aceeasi tema

- "Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane. Din acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de fata cu schema completa. Practic, rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste…

- INSP a propus Guvernului sa carantineze Bucureștiul și județul Ilfov, dupa ce rata de incidența a depașit 15 la mia de locuitori, iar spitalele sunt depașite, nemaiavand locuri pentru pacienții cu COVID-19. Premierul Florin Cițu a refuzat propunerea specialiștilor, dar a venit cu o alta idee: in…

- Parlamentarii USR PLUS vor vota “la vedere” pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu, a anuntat, luni, liderul deputatilor partidului, Ionut Mosteanu, adaugand ca este “ultima zi” a lui Florin Citu la Palatul Victoria. “In seara aceasta vom avea o prima sedinta a noului Biroului National…

- Conferința a avut loc marți, la finalul ședinței noii conduceri a PNL. Florin Cițu RECIDIVEAZA. S-a enervat pe jurnaliști și A PLECAT de la conferința de presa Ulterior, Guvernul a transmis ca premierul a reacționat astfel pentru ca a considerat ca afirmațiile sale nu mai sunt de interes pentru jurnaliști. ”Facem…

- In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Bucureștiul a fost bombardat succesiv atat de aviația anglo-americana, cat și de cea germana, inainte și dupa 23 august 1944. In timpul acestor bombardamente, cele doua cladiri ale Ministerului Afacerilor Straine – Palatul Victoria și Palatul Sturza, au fost…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a criticat decizia Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, conform careia votul pe motiunea de cenzura va fi exprimat abia dupa decizia CCR, chiar daca textul va fi citit joi in plen. „Au acceptat ca este o motiune valida, valabila – fiind…

- Purtatorul de cuvânt al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat luni, la finalul sedintei Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, ca pentru prima data în ultimii 31 de ani este refuzat dreptul de a depune o motiune de cenzura."Cei de la PSD si PNL au boicotat aceasta…

- Decizia USR Plus de a nu mai lucra cu Florin Cițu in postura de prim-ministru pare irevocabila. Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionut Mosteanu, a declarat ca reprezentantii Uniunii au contactat toate partidele politice in vederea sustinerii unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului.…