Stiri pe aceeasi tema

- Deși trendul auto se contureaza din ce in ce mai mult catre mașini electrice și hibride, exista inca o piața destul de mare pentru mașinile pentru benzina și motorina, mai ales daca ne referim la cele second hand. The post Top 3 cele mai bune mașini second hand pe benzina și motorina appeared first…

- Șoferii sunt inca interesați de motoarele diesel, mai ales daca aleg sa achiziționeze mașini second hand. The post Top modele de autoturisme second hand echipate cu cele mai fiabile motoare diesel appeared first on Puterea.ro .

- Șoferii mașinile care nu sunt inregistrate in Capitala vor achita o taxa, daca vor sa circule prin București. Conform datelor prezentate in spațiul public, ar putea fi vorba și de 5.500 de lei. Conform Antena3, prevederea apare intr-un proiect al Primariei Capitalei, care vrea sa instituie o zona cu…

- Șoferii care iși cauta o mașina și nu vor sa fie pacaliți de vanzatori iși pot lua de acum masuri de precauție. Registrul Auto Roman din București a deschis o secție unde specialiștii analizeaza in amanunt mașinile second-hand, inainte sa fie cumparate. Kilometraj modificat ori autoturimse care au fost…

- Conform legilsației in vigoare rovinieta este obligatorie in Romania. Șoferii trebui sa aiba platita rovinieta pentru toate autostrazile, pentru celelalte drumuri de stat din Romania, cu excepția celor comunale. Odata cu creșterea inflțaiei, dar și a prețurilor, inclusiv prețul rovinietei a crescut…

- Sorin Ovidiu Vintu este un personaj foarte activ pe Facebook. In ultima sa postare vorbește despre razboiul din Ucraina, despre care spune ca el ține cu Rusia, iar despre Zelenski afirma ca este o marioneta a americanilor. Sorin Ovidiu Vintu (SOV), de cand a ieșit din inchisoare, a devenit un personaj…

- Intr-o perioada in care razboiul din Ucraina este omniprezent in media, mai apare și cate o știre menita sa ne descrețeasca frunțile. Așa, de exemplu, pe o autostrada din Rusia s-au ciocnit doua camioane, unul era plin cu bere, iar celalalt cu galuște, ambii șoferi fiind treji, dupa cum relateaza presa…

- Tarifele polițelor RCA au scazut cu 10 – 20% in ultima saptamana, dar in principal in cazul șoferilor din orașele mici și din zonele rurale, scrie 1aisg.ro . Reducerea vine insa dupa scumpirile operate de toate companiile de asigurare dupa ce City Insurance a intrat in faliment. „Am remarcat, in ultima…