Top 6 sutiene ‘’must-have’’ pentru cele mai populare rochii de ocazie

A venit sezonul nunților, cununiilor, banchetelor de final de an, petrecerilor in aer liber, adica toate acele evenimente la care ținuta impecabila este litera de lege. Ca de obicei, perfecțiunea unei ținute sta in detaliile care o compun. De exemplu, sutienul ales corespunzator, te poate ajuta sa iți pui atuurile in valoare chiar și cu cea mai simpla rochie. La polul opus, te poți trezi in situația delicata de a ruina complet o rochie fantastica din cauza unui model greșit de sutien. Așadar, ce sutiene recomanda designerii sa asociem cu o rochie transparenta, ori cu un decolteu generos in forma…