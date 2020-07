Stiri pe aceeasi tema

- Sia se pregatește de lanseara single-ului „Together”, care va face parte de pe coloana sonora a filmului Music scris tot de artista. Intr-un interviu recent realizat pe youtube Sia vorbește despre muzica noua, dar și despre faptul ca a adoptat 2 baieți in anul 2019, care pe atunci aveau 18 ani și urmau…

- La mai puțin de 24 de ore de la publicarea ei inițaila, a fost modificata Declarația pe propria raspundere pentru deplasarea in afara localitații, in Starea de Alerta. La articolul 11 apare acum și completarea „asigurarea de bunuri care acopera necesitațile de baza ale persoanelor și animalelor de companie/domestice”.…

- Too Hot to Handle este de peste 4 saptamani in topurile preferințelor romanilor, fiind intotdeauna in TOP 10 filme și seriale pe care le preferam pe Netflix. De data asta intreg cast-ul din Too Hot to Handle s-a reunit pentru un episod special, in care depaneaza amintiri din emisiune, alaturi de gazda-narator…

- Soluția propusa pe Facebook de actrița Crenguța Hariton este simpla: inlocuirea consoanelor b, d și g cu m, n și r. De ce? Cand le pronunțam, aruncam in aer picaturi care cresc riscul de raspandire al coronavirusului. Clipul a primit sute de share-uri pe Facebook, și mii de like-uri: Breaking news.…

- Ciprian Marica a avut prima reacție oficiala dupa scandalul in care a fost implicat, fiind prins de un „soț-detectiv„, la un hotel din Cluj-Napoca, alaturi de soția sa. Filmarea a avut loc in vara anului trecut, iar motivele pentru care ea a ieșit abia acum sunt inca neclare. In primele zile, Marica…

- Adolescenții din Romania au la dispoziție un serviciu gratuit, unde pot discuta cu psihologi și consilieri despre problemele cu care se confrunta. YOU este un program complex de suport și orientare personala și profesionala pentru adolescenții și tinerii din Romania, inițiat de Asociația Varyafin. „Youth…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA au anuntat ca acestea nu sunt anulate dar ca, indiferent ce se va intampla cu editiile din 2020, cei care au cumparat bilete si abonamente le pot transforma, gratuit, in abonamente sau bilete Anytime, valabile timp de 3 editii. Potrivit unui comunicat…

- Deși sunt disperat dupa Red Dead Redemption II, am primit gratis ca orice om care are un playstation4 conectat la net cateva jocuri și luna aceasta. Unul dintre ele se numește Uncharted 4. Nu știam mare lucru despre seria asta și ce bine am facut. Jocul asta m-a surprins din toate punctele de vedere…