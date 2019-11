Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 11-17 noiembrie va incepe cu plin pentru anumite zodii, insa, din pacate, astrele nu sunt la fel de prietenoase cu toata lumea, astfel ca vor fi și trei nativi care vor avea zile de coșmar.

- Toamna se numara bobocii, spune o vorba din popor! Astrele nu sunt chiar favorabile pentru trei nativi din zodiac, iar acest anotimp le va aduce numai vești rele, un adevarat coșmar daca nu invața sa gestioneze lucrurile și sa invețe sa iși controleze emoțiile.

- Astrologii vin cu vești bune pentru patru nativi ai cercului zodiacal, scrie wowbiz.ro. Luna aceasta, octombrie, va fi una infloritoare din toate punctele de vedere. Zodia care se imbogațește in octombrie: Fecioara Zodia Fecioara va avea parte de foarte multe bucurii in luna octombrie.…

- Pisicile de mare se intalnesc foarte des in apele plajelor dinspre Sud, cum este, de pilda, plaja Bolsa Chica State și Huntington State Beach, unde s-au inregistrat persoane care au fost atacate de aceste vietati in aceasta perioada in care se reproduc si devin mai agresive. Pisicile de mare…

- Horoscop saptamana 2-8 septembrie. Saptamana a inceput in forta, iar vestile sunt care mai de care. Daca unii nativi vor avea parte de vesti bune, pe care le asteptau de mult timp, ei bine, nu la fel vor sta lucrurile si pentru trei nativi.

- GEMENI - Te simti mai sensibila ca niciodata. Nu ai chef de nimeni si nimic si vrei sa te retragi departe de lumea rea. Este o perioada perfecta pentru a petrece mai mult timp acasa, doar tu, cu tine. Intri intr-o noua etapa de confort si securitate. BALANTA - Subconstientul tau a intrat…

- Din pacate, nu intotdeauna lucrurile decurg așa cum ne dorim. Uneori, soarta ne arunca cele mai neașteptate provocari, care trebuie, intr-un fel sau altul, rezolvate. Astrologii au stabilit care dintre zodii vor avea probleme in prima luna de toamna.