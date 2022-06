Top 3 suplimente care ajuta memoria Un creier sanatos are nevoie de hidratare dar si de substante nutritive pentru a putea lucra la capacitate maxima. De-a lungul timpului, s-au descoperit anumite suplimente care ajuta memoria pe termen lung si care o pot stimula in anumite situatii cheie Un creier sanatos are nevoie de hidratare dar si de substante nutritive pentru a putea lucra la capacitate maxima. De-a lungul timpului, s-au descoperit anumite suplimente care ajuta memoria pe termen lung si care o pot stimula in anumite situatii cheie. Aminoacizii dar si acizii grasi Omega 3 au capacitatea de a imbunatati in mod considerabil… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din punct de vedere istoric, oamenii au folosit medicamente pe baza de plante pentru a preveni bolile, vindeca infectiile, amelioreaza febra si vindeca ranile. Medicamentele pe baza de plante pot trata, de asemenea, constipatia, usureaza durerea sau pot actiona ca relaxante sau stimulente. Cercetarile…

- Elena Raluca Șerban, o romanca de 32 de ani care lucra ca escorta in Italia, a fost ucisa in apartamentul ei din Aosta, in aprilie 2021. Cel care a comis crima, Gabriel Falloni, un italian in varsta de 36 de ani, și-a aflat joi sentința, dupa ce expertiza psihiatrica ordonata de președintele tribunalului…

- Specialiștii de la Harvard au descoperit care sunt alimentele care iți imbunatațesc memoria. Oamenii de știința pun tot mai mult accentul pe relația dintre intestin și creier in aceasta perioada, astfel ca au dezvaluit o serie de alimente care ne pot imbunatați cu succes memoria. Daca mananci asta…

- Hailey Baldwin a fost operata de urgența, in urma cu doua luni, la inima din cauza unui cheag de sange. Soția lui Justin Bieber a povestit situația dificila prin care a trecut in luna martie intr-un video postat pe canalul sau de YouTube. Partenera artistului avea o gaura in inima, care a dus și la…

- Toți ne mințim pe noi inșine la un moment dat. Indiferent daca ne convingem ca suntem fericiți intr-o relație in care nu mai suntem, ca șeful nu este chiar așa de rau cum ni se pare sau ca o situație este intr-un anumit fel, auto-amagirea este o tactica psihologica obișnuita – atat de comuna, incat…

- Implicarea copiilor in procesul de gatit are multe beneficii. In primul rand, este un mod distractiv de a invața impreuna și de a crea relații. In al doilea rand, pregatirea și servirea mancarii este o modalitate de a crește increderea și de a construi stima de sine de-a lungul vieții și crește șansele…

- Secom Healthcare Group, organizație de referința pe piața de suplimente alimentare din Romania, continua sa sprijine familiile greu incercate de razboiul din Ucraina și ajuta peste 500 de refugiați: mame, copii, copii cu autism și batrani care au reușit sa fuga din calea gloanțelor. Dupa ce a donat…

- Semintele de in sunt consumate de cel putin 6000 de ani, fiind printre primele super-alimente cultivate din lume. Dar ce anume face ca aceste seminte sa fie unul dintre cele mai populare alimente? Semintele de in sunt bogate in acizi grasi Omega 3 si substante cu efect antioxidant, numite lignani, care…