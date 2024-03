Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in Postul Paștelui, o perioada in care creștinii de pretutindeni nu au voie sa consume carne sau lactate. Daca ați ramas in pana de idei și nu știți ce mese sa mai pregatiți, va recomandam un meniu de post pentru o saptamana foarte delicios. Meniu de post pentru o saptamana Postul reprezinta…

- Prepararea chifteluțelor manastirești dureaza doar 20 de minute.Ingrediente chifteluțe manastirești:500 g fasole boabe2-3 feli de paine150 g orez150 ml ulei2 cepe5-6 caței de usturoi1 morcov1 pastarnac2 frunze de dafinmararpatrunjel50 g fainasarecimbru Puțina lume știe ca zacusca NU este de post! Poate…

- Primavara aduce cu sine nu doar o explozie de culori in natura, ci și o varietate de plante verzi, bogate in nutrienți esențiali pentru sanatatea noastra. Printre primele plante care iși fac simțita prezența se numara și leurda. Aceasta planta nu doar ca este delicioasa, ci este și o adevarata comoara…

- Alegerea cartofilor potriviți este cruciala pentru obținerea unei consistențe cremoase și delicioase. The post DELICIOS ȘI INOVATOR Rețete delicioase de piure de cartofi pentru orice gust și preferințe first appeared on Informatia Zilei .

- Cu gustul sau inconfundabil și aromele intense, leurda adauga un strop de savoare oricarei rețete. Click! a prezentat trei variante delicioase pentru integrarea leurdei in bucataria de primavara.

- In lumea culinara, unde fiecare ingredient conteaza și fiecare minut de preparare poate face diferența intre succes și eșec, achiziția unui aparat de bucatarie precum mixerul de mana Beko poate aduce plus valoare in bucataria ta. Pentru iubitorii de prajituri și pentru cei care iși doresc sa-și surprinda…

- Marea Britanie și Statele Unite se pregatesc sa acționeze impotriva gruparii Houthi din Yemen pentru a proteja navigația in Marea Roșie, au afirmat surse apropiate situației, citate de Telegraph.

- Cozonacul a fost nelipsit de pe masa de Craciun a romanilor. Sarbatoarea a trecut, insa in multe bucatarii inca se mai gasește cozonac, fie ca vorbim despre cel cumparat sau despre cel facut in casa. Iata ce poți face cu resturile de cozonac ramase de la Craciun, astfel incat sa nu il arunci, chiar…