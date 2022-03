Top 3 destinații turistice mureșene în 2021 Județul Mureș a fost vizitat in anul 2021 de 356.348 de turiști, potrivit unui raport despre principalii indicatori economico-sociali in județul Mureș in anul 2021 facut public de Direcția Județeana de Statistica Mureș. "In anul 2021 structurile de cazare turistica existente in judetul Mures au fost gazda unui numar de 356.348 de turisti, cu 112.084 … Post-ul Top 3 destinații turistice mureșene in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- In anul 2021, populația județului Mureș s-a redus cu 4.221 de persoane comparativ cu anul anterior, a informat Direcția Județeana de Statistica Mureș intr-un comunicat de presa despre evoluția principalilor indicatori economico-sociali in județul Mureș in anul 2021. Fața de cifrele anului 2020, statisticile…

- Industria județului Mureș a inregistrat in anul 2021 o evoluție favorabila comparativ cu anul precedent, a anunțat Direcția Județeana de Statistica Mureș, prin intermediul unui comunicat de presa care are ca tema evoluția principalilor indicatori economico-sociali in județul Mureș, in anul 2021. Potrivit…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului – Județul Mureș, Mara Toganel, prefectul județului Mureș a anunțat ca va continua sa raspunda nevoilor persoanelor refugiate din Ucraina, care ajung in județul Mureș. ,,Continuam sa raspundem nevoilor persoanelor refugiate…

- Numarul de societați comerciale radiate in județul Mureș in 2021 a crescut cu 36,2% comparativ cu anul 2020, informeaza pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro. Potrivit sursei citate, numarul societaților radiate in județul Mureș a crescut de la 1.149 in anul 2020 la…

- Aproximativ 200 de copii cu varste intre 5 și 11 ani au fost programați in platforma oficiala prin intermediul conturilor parinților sau ale reprezentanților legali, a anunțat miercuri, 26 ianuarie, Instituția Prefectului – Județul Mureș. In județul Mureș exista 5 centre de vaccinare care au un flux…

- Numarul copiilor adoptati sau aflati in procedura de adoptie, dar si al familiilor atestate sa adopte a crescut semnificativ in ultimii ani, in judetul Harghita, arata datele prezentate, azi, de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Sefa Serviciului adoptii si postadoptii din…

- BC Sirius Mureșul Tg.Mureș a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, de Sepsi Sf.Gheorghe, campioana en-titre, cu scorul de 113-40, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale de baschet fete. In celelalte jocuri ale rundei s-au consemnat rezultatele: CSM Satu Mare-Universitatea Cluj 96-42,…

- Programul centrelor de vaccinare din județul Mureș in luna ianuarie 2022, anunțat de reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș. Sursa articolului: ATENȚIE. Noul program al centrelor de vaccinare din Mureș! Credit autor: ms. Source