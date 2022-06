Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Digitalizarii angajeaza IT-iști și ofera salarii nete care ajung la 4.000 de euro pe luna. Ministerul recruteaza experți pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de țara noastra in PNRR. Mai precis, sunt cautați experți in gestionarea fondurilor europene și specialiști cu…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionuț Stroe, a vorbit despre proiectul legii offshore, depus vineri la Parlament, și susține ca, potrivit estimarilor, primele gaze exploatate in Marea Neagra „ar putea ajunge pe țeava” in a doua parte a anului 2022. „Aici vorbim de o producție de circa un miliard…

- Daca a crezut cineva ca apele dintre Federația Rusa și NATO ar putea sa se limpezeasca, la un moment dat, vine Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și, actualmente, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Kremlinului, și arata amenințator ca exista riscul sa se involbureze și mai tare. Medvedev…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, ne explica de ce romanii nu se dau in vant pentru folosirea cardurilor bancare și se simt mult mai bine cu banii cash in buzunar. Un studiu lansat recent, arata ca in Marea Britanie, tranzacțiile cu cardul au crescut cu aproape…

- Parlamentul italian a aprobat o lege cu ”masuri urgente” de limitare a cresterii pretului la energie, una dintre acestea fiind scaderea cu doua grade a temperaturii in toate cladirile publice pentru a economisi energie, relateaza agentia EFE. Concret, pe timp de iarna temperatura interioara in aceste…

- Simona Halep (30 de ani) a declarat ca a fost afectata trei luni dupa finala pierduta la Roland Garros, 2017, in fata letonei Jelena Ostapenko. ”Inainte de a castiga primul Grand Slam, am pierdut o alta finala la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viata mea. Trei luni…

- Dupa ce a incetat starea de alerta, ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, a inceput sa ii demita pe directorii direcțiilor de sanatate publica care au fost pe perioada pandemiei. Una dintre cele mai spectaculoase schimbari a avut loc ieri la București. Medicul de familie Oana Nicolescu, fina…