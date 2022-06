Top 10 cele mai proaste zece aeroporturi din lume. E și România în top Europa are opt dintre cele mai proaste zece aeroporturi din lume, potrivit unui sondaj al German AirHelp, care evalueaza experiența vizitatorilor pe baza a trei criterii: punctualitatea zborurilor și a serviciilor aeroportuare (60% din punctaj), calitatea serviciilor (20%) și calitatea alimentelor și a magazinelor (20%). Cel mai bun aeroport din lume a fost desemnat Aeroportul Internațional Qatar, cu 8,39/10. Pe de alta parte, pe baza experiențelor centralizate de la vizitatori, dupa cum noteaza Business Insider, acestea sunt cele mai proaste zece aeroporturi din lume, in ordine descrescatoare:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ne planificam vacanțele in afara țarii un element important este aeroportul. Deși ar parea ciudat, dar, din pacate, in Europa exista, cel puțin 10 aeroporturi care ar trebui evitate. Recent publicație elena „Money Review” a facut un top al celor mai proaste aeroporturi de pe batranul continent,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca pana sambata au fost confirmate 92 de cazuri de variola maimuței, iar alte 28 de persoane din 12 state sunt suspectate de aceasta boala, insa așteapta rezultatele analizelor, potrivit CNN . OMS se așteapta sa fie identificate și mai multe cazuri pe masura…

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN . In Europa, au fost raportate cauzuri in Marea…

- "Minutul de Sanatate Mintala", cu cei doi membri ai familiei regale britanice, a fost difuzat de peste 500 de posturi de radio chiar inainte de ora locala 11:00 (10:00 GMT), organizatorii estimand ca aproximativ 20 de milioane de persoane ar putea asculta emisiunea."Buna, eu sunt Catherine, si eu sunt…

- Hackerii rusi Killnet au revendicat duminica noaptea atacurile asupra site-urilor marilor aeroporturi din Romania, printre care „Henri Coanda” din Bucuresti, dar si aeroporturi din Arad, Suceava, Cluj-Napoca, Iasi, Satu Mare, Craiova.

- Se vorbește tot mai mult despre transformare digitala și dezvoltare software in Romania, despre faptul ca fie vrem, fie nu vrem, acesta este viitorul. Deci, pe aceasta „nișa” cum il asiguram? Mai ales ca pandemia a venit ca un reset total la tot ceea ce știam și cum eram obișnuiți sa desfașuram lucrurile…