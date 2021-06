Top 10 cele mai populare canale de YouTube din România! Cine are peste 7 milioane abonați Cele mai populare canale de YouTube din Romania! In clasamentul celor mai cautate denumiri gasim canalele principalelor case de discuri (zeci de artiști afiliați), canale dedicate celor mici ori iubitorilor de manele. In primele 10 cele mai populare canale de YouTube se gasesc cele ale unor case de discuri care ofera conținut de la zeci de artiști populari afiliați. Conform platformei SocialBrade, cei mai mulți abonați in Romania ii are Be Inspired (7.44 milioane) și casele de discuri Cat Music (6,97 milioane), Roton Music (4,66 milioane). Nadir a dat muzica pe imobiliare! Fosta vedeta a scenei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai populari actori americani, Billy Zane, se pare ca iubește Romania. Actorul nu este la prima sa vizita in Romania, acesta fiind vazut pe aici și in trecut. Ca și in celelalte dați, americanul s-a aflat anul trecut pe plaiuri mioritice pentru filmari. Producția „Rupture”, facuta in colaborare…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfa a crescut in 2019 cu 47% fața de 2015 și cu 163% fața de 2010, la 66,4 miliarde de lei. Cu toate acestea, pentru 2020 analiștii KeysFin estimeaza un declin de aproximativ 2%, pana in apropierea nivelului de 65 de miliarde de lei, in baza schimbarii…

- Ștefan Banica Jr. face investiții imobiliare in pandemie! Daca marea majoritate a actorilor și soliștilor sufera din cauza restricțiilor care, de 14 luni le-a blocat activitatea profesionala, se pare ca popularului actor ii merge foarte bine. Activitatea de jurat la X-Factor l-a ținut ”in priza” din…

- Lumea muzicala este in doliu! Saveta Bogdan este cea care a facut anunțul morții artistului de muzica populara. Doliu in lumea muzicii populare Artistul Simion Pop a murit, iar Saveta Bogdan a scris pe Facebook cateva randuri in amintirea sa. Vedeta și-a aratat durerea provocata de moartea colegului…

- Pandemia i-a priit buzunarului lui Kim Kardashian. Vedeta a depașit pragul de un miliard de dolari in ceea ce privește averea stransa, grație televiziunii, dar și a doua afaceri: SKIMS- haine modelatoare- și KKW- cosmetice. Astfel, Kim a intrat pentru prima data in topul miliardarilor intocmit de Forbes,…

- In plin proces de divorț cu soțul ei Kanye West, Kim Kardashian a fost inclusa in topul miliardarilor intocmit de Forbes. Astfel, vedeta este a doua dintre surorile ei care a reușit aceasta performanța.

- Peste 652 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 au fost administrate in 151 de țari, ritmul mediu zilnic de vaccinare ajungand in aceasta saptamana la 17,2 milioane de doze, scrie Hotnews care citeaza datele centralizate de Bloomberg. Bloomberg News a raportat ca pana in prezent au fost administrate…

- Mirela Vaida și copiii ei au fost protagoiștii unor cadre emoționante de familie. Frimoasa prezentatoare de la Acces Direct le-a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini de colecție alaturi de cei mici, povestind public și cum se descurca cu ei, de cand aceștia nu mai merg…