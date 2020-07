Top 10 cele mai bune fructe pe care trebuie să le consumi vara. Au vitamine și te ajută să treci mai ușor peste caniculă Iata ce fructe ar trebui sa mananci cat mai des vara Pepenele roșu hidrateaza foarte mult și chiar protejeaza impotriva arsurilor solare. El conține vitamina A, B6 și betacaroten. Piersicile sunt și ele extrem de bune pe timpul verii. Conțin vitaminele A și C, antioxidanți și fibre, toate fiind de mare ajutor pe aceasta canicula. Portocalele, deși sunt in voga mai ales iarna, sunt foarte folositoare tot timpul anului și vara in special. Ele potolesc setea și hidrateaza foarte bine. Kiwi are multa vitamina C, potasiu și fibre, ce revigoreaza intregul organism. Acestea sunt cele mai bune fructe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

