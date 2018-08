Stiri pe aceeasi tema

- Un nou succes pentru Fernando Alonso. Pilotul spaniol a caștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans alaturi de elvetianul Sebastian Buemi si de japonezul Kazuki Nakajima, au oferit constructorului japonez Toyota prima victorie in Cursa de 24 ore de la Le Mans.

- Institutul este singura unitate medicala din Romania nominalizata in cadrul galei din acest an a Global Club of Leaders, care premiaza cele mai importante contributii aduse la nivel regional in domeniile sanatatii, afacerilor, stiintei si culturii. Institutul de Psihiatrie de la Socola a fost selectat…

- Sunt feluri si feluri prin care pot fi castigate cursele. La capatul unei lupte roata la roata pana in ultimul viraj sau, asa cum ne-a tot aratat-o Lorenzo in anii Yamaha, conducand din primul pana in ultimul metru. Pilotul Ducati a castigat la Mugello, la cativa kilometri de fabrica producatorului…

- Soferul unui microbuz de transport persoane a fost filmat, în cursul diminetii de duminica, 27 mai, în judetul Iasi, în ce foloseste nu unul, ci doua telefoane în acelasi timp, desi se afla în timpul cursei.

- Pilotul american Ed Carpenter, de la echipa Ed Carpenter Racing, a castigat duminica sesiunea oficiala de calificare a Cursei de 500 mile de la Indianapolis si va pleca din pole position in cursa din 27 mai contand pentru campionatul IndyCar, relateaza AFP. Carpenter, 37 ani,…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) lanseaza un studiu de tip Omnibus pentru urmarirea tendințelor politice și sociale din Romania. Conform sondajului, 61% dintre respondenți au o opțiune de vot cristalizata pentru alegerile prezidențiale din 2019. Citește și: SONDAJ CURS - PSD…

- A fost depusa o contestație la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinau (CECC), prin care cere anularea inregistrarii candidatului Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Ion Ceban, in cursa pentru Primaria Chișinau.

- Candidatul Partidului Politic „Sor” la functia de primar de Chisinau, Reghina Apostolova, a fost exclusa din cursa electorala. Decizia a fost luata de catre magistratii Judecatoriei Centru vineri, 11 mai.