Top 10 atracții turistice inedite în Insula Creta Insula Zeilor sau Insula Soarelui cum i se mai spune, Creta reprezinta o destinație turistica pe care o indragesc turiști de toate varstele, pentru ca este o perla a Greciei, unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le poți vizita in vechea Elada. Creta este situata in zona estica a Marii Mediterane, fiind așezata intre 3 continente: Europa, Asia și Africa. De aceea se regasesc aici influențele multor culturi, iar arhitectura și tradițiile locale ofera atracții turistice inedite, despre care poți afla in continuare: 1. Portul vechi din Chania Unul dintre cele mai frumoase… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a permis ca o nava umanitara care transporta aproximativ 800 de migranti salvati pe mare, intre care sute de minori si cinci femei insarcinate, sa acosteze la Trapani, Sicilia, a anuntat ONG-ul german Sea Eye, potrivit Digi24. Autorizarea de debarcare vine la doar cateva ore dupa ce o organizatie…

- Warner TV se lanseaza oficial in Romania pe 23 octombrie sub sloganul „Entertainment Nelimitat”. Noul post de televiziune va inlocui TNT in cadrul unui amplu proces de rebranding la nivel european. Televiziunea, deținuta de WarnerMedia, va oferi telespectatorilor conținut premium, blockbustere și seriale…

- Regulile de calatorie Covid din Marea Britanie si refuzul de a recunoaste vaccinurile administrate in America Latina, Africa si Asia de Sud au starnit indignare si nedumerire, criticii denuntand ceea ce au numit o politica ilogica si discriminatorie.

- LISTA ACTUALIZATA a țarilor cu risc epidemiologic. Bulgaria intra in zona galbena, Spania in zona verde LISTA ACTUALIZATA a țarilor cu risc epidemiologic. Bulgaria intra in zona galbena, Spania in zona verde Comitetul național pentru Situații de Urgența a adoptat joi noua lista a statelor cu risc epidemiologic…

- Imperiul Roman nu a fost niciodata un stat teritorial in sensul modern al acestui termen, ci un conglomerat de comunitați autonome peregrine sau romane (peste 2.000). Dintr-o polis membra a Ligii Latine, Roma a reușit treptat sa se extinda, prin cuceriri succesive, in Italia, in bazinele vestice (Africa,…

- O ferma din Africa de Sud transforma muștele in alimente pentru animale de companie și spera ca pe viitor acest lucru sa fie posibil și la oameni. Cerere exista, scrie BBC, datorita conținutului ridicat de proteine care se regasește in muște. Deschisa in 2018 pe o zona industriala de la marginea orașului…

- Rusia a avertizat luni cu privire la o posibila crestere a numarului de cazuri de infectare cu virusul West Nile in cursul acestei toamne, in contextul in care temperaturile moderate si precipitatiile abundente genereaza conditii favorabile pentru proliferarea tantarilor, vectori care transmit acest…

- Sheriff Tiraspol, club din Republica Moldova, uimește Europa in acest sezon, dupa ce a ajuns la un singur pas de grupele Champions League. Cu un lot plin de jucatori straini, majoritatea din Africa sau America de Sud, Sheriff a invins clar Dinamo Zagreb in manșa tur din play-off-ul Champions League,…