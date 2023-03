Too big to fail : ale naibii bănci “sistemice” Preluarea de catre UBS a Credit Suisse, o banca prea mare pentru a da faliment, a readus in centrul atenției dificultatea de a salva așa-numitele instituții „sistemice” aflate in criza. Anunțul facut de autoritațile elvețiene in weekend nu a liniștit in totalitate piețele, aratand marea febrilitate a sistemului financiar in fața șocurilor. Ce este o […] The post Too big to fail : ale naibii banci “sistemice” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

