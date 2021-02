Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Columbia au interzis accesul in tara al selectionatei masculine de baschet a Braziliei, care trebuie sa dispute la Cali un meci din preliminariile FIBA AmeriCup 2022, transmite EFE, potrivit Agerpres. Confederatia braziliana de baschet (CBB) a informat ca forul sau…

- WarnerMedia a anuntat ca, din luna iunie, HBO Max, serviciul care va inlocui HBO Go si HBO Now, urmand sa concureze cu Netflix si Disney+, va fi disponibil in 39 de tari si regiuni din America Latina si Caraibe. Printre acestea se numara Argentina, Brazilia, Venezuela, Haiti, Jamaica, Bolivia, Chile,…

- Regatul Unit al Marii Britanii a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru cetațeni. Persoanele care au calatorit in state roșii din punct de vedere epidemiologic vor fi obligate sa stea in carantina la hotel. Pana in prezent cetațenii iși puteau alege locul de carantina. Noile reguli intra in…

- Federatia Bulgara de Fotbal a anuntat, joi, ca noul selectioner al echipei nationale este Yasen Petrov. Tot joi, federatia columbiana a anuntat numirea lui Reinaldo Rueda la conducerea tehnica a echipei Columbiei. Petrov, in varsta de 52 de ani, in succede la nationala Bulgariei lui Georgi…

- Costa Rica, Panama, Mexic, Columbia, Portugalia, Ecuador, Malaezia sunt cateva dintre cele mai exotice locuri in care te poți muta in 2021 deoarece poți trai mai ieftin ca in Cluj, intr-o casa cu vedere la ocean.

- Nationala de juniori a Romaniei s-a clasat, ieri pe locul IV in concursul pe echipe de la Campionatul European de gimnastica la Mersin. Fratii Gabriel si Robert Burtanete s-au calificat si in trei finale pe aparate, plus cea la individual-compus: Gabriel primul la sarituri si al treilea la inele,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca votarea in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor s-a incheiat in sectiile de votare organizate in Europa, procesul electoral desfasurandu-se in conditii foarte bune. Votarea continua in 53 de sectii din Argentina, Brazilia, Chile, Uruguay,…

- Dupa ce a predat mai multi ani engleza in Turcia, Columbia si Anglia, Mona Serban a deschis in martie 2011 la Pitesti un centru de invatare a limbilor straine, ajungand de la 40 la peste 1.000 de cursanti in noua ani.