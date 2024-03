Stiri pe aceeasi tema

- Portarul campioanei Dinamo Bucuresti, iranianul Saeid Heidarirad, a devenit, miercuri, eligibil pentru nationala Romaniei, printr-o decizie a forului international de profil (IHF). El a depus juramantul pentru cetatenie in septembrie 2022, potrivit news.ro. Portarul iranian Saeid Heidarirad (33 de…

- Valentin Cojocaru, 28 de ani, fost la FCSB și Viitorul, acum la Pogon Szczecin, a urlat și s-a aruncat in iarba cand a fost șters pe spate de un pet aruncat de ultrașii lui Slask Wroclaw. # Meciul a fost suspendat, apoi reluat și incheiat, cu Cojocaru in poarta. Acesta i-a injurat pe fanii rivali. #…

- Șefii ”cainilor” au pus ochii pe Adi Nalic, 26 ani, internațional bosniac nascut in Suedia. E liber de contract, iar Dinamo e gata sa rupa barierele financiare, oferindu-i un salariu incredibil de 22.000 euroNu e liniște la Dinamo din cauza situației precare din clasament, iar goana dupa un atacant…

- Echipa naționala de handbal Juniori a Romaniei s-a calificat la Campionatul European! Selecționata condusa de suceveanul Vasile Boca a remizat cu Letonia, scor 41-41 (19-16), in al treilea meci din turneul de calificare organizat in Austria. Cu o victorie contra Finlandei, scor 42-27, și o infrangere…

- Un moment amuzant a avut loc la pauza meciului amical dintre FC Voluntari și MTK Budapesta desfașurat in Antalya și terminat la egalitate, scor 1-1. Voluntari a fost prima echipa romaneasca care a inceput seria de meciuri amicale in cantonamentul din Turcia. Ilfovenii au jucat contra maghiarilor de…

- Valentin Cojocaru (28 de ani), portar la Pogon Szczecin, are evoluții apreciate in Ekstraklasa, prima liga din Polonia. Valentin Cojocaru joaca in acest sezon sub forma de imprumut la Pogon Szczecin. Portarul roman a ajuns in fotbalul polonez vara trecuta. Acesta aparține de formația belgiana OH Leuven,…

- BOCȘA – Laura Rus, sportiva originara din Bocșa, s-a retras de la echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei! Partida cu Croația a fost ultima in care Lala a imbracat tricoul primei reprezentative. Laura Rus a strans, pana la varsta de 36 de ani, 140 de selecții! „Dragi suporteri ai naționalei feminine,…