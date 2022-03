Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus la limita cu FC Voluntari, scor 1-0, gratie unui gol senzational marcat de Octavian Popescu la ultima faza a prelungirilor partidei. Ros-albastrii intra in play-off la 7 puncte in spatele liderului CFR Cluj. La ultima faza a meciului, Octavian Popescu a sutat de la 25 metri extraordinar…

- FCSB a caștigat meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, datorita unui gol marcat de Octavian Popescu la ultima acțiune. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede ca formația antrenata de Toni Petrea va rata și locul secund in Liga 1. Dumitru Dragomir a remarcat trei fotbaliști de la FCSB, pe Octavian…

- FCSB a reușit in prelungirile partidei cu FC Voluntari sa puna capat seriei de meciuri fara victorie in Liga 1: echipa pregatita de Toni Petrea s-a impus cu 1-0, duminica, in ultima etapa a sezonului regulat.

- Mihai Pintilii (37 de ani), delegatul celor de la FCSB, s-a prezentat la conferința de presa dinaintea meciului cu Academica Clinceni, in condițiile in care „principalul” Toni Petrea se afla in izolare. Academica Clinceni - FCSB se joaca miercuri, 9 februarie, de la ora 19:55. Partida va fi live pe…

- Gigi Becali i-a crescut prețul lui Octavian Popescu dupa meciul FCSB – CFR Cluj, scor 3-3. FCSB a remizat cu CFR Cluj, scor 3-3, in etapa 22 din Liga 1, iar Octavian Popescu a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lotul lui Toni Petrea. La finalul meciului jucat […] Articolul DAMBOVIȚEANUL OCTAVIAN…

- Octavian Popescu (19 ani) a marcat un gol splendid in minutul 2 al derby-ului Dinamo - FCSB, apoi a mers sa il imbrațișeze pe Mihai Pintilii (37 de ani). Ar putea fi ultimul meci al „secundului” lui Toni Petrea, curtat insistent de Edi Iordanescu. Dinamo - FCSB este live AICI Octavian Popescu a deschis…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, crede ca Octavian Popescu (19 ani), autorul unui eurogol in meciul cu CFR Cluj, scor final 3-3, ar juca titular la Barcelona. Declarația curajoasa facuta de MM a fost susținuta de argumentul ca Tavi Popescu ar fi peste mijlocașii de perspectiva ai catalanilor…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ce strategie va avea in ceea ce privește vanzarea de jucatori și explicat cand va fi gata sa renunțe la Ianis Stoica și Octavian Popescu (18 ani), cei mai promițatori jucatori ai roș-albaștrilor. Extrema Ianis Stoica are un sezon excelent la FCSB, cu 4 goluri in…