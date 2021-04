Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus, joi seara, în deplasare, cu scorul de 2-0, împotriva echipei Academica Clinceni, în ultimul meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. În urma acestui succes, formația pregatita de Anton Petrea a revenit pe prima poziție în clasament.Golurile…

- Florin Tanase (26 de ani) ar putea absenta pentru FCSB in jocul cu Academica Clinceni din play-off (joi, ora 20:15, etapa a doua). Fanatik informeaza ca Tanase a ieșit de pe teren in timpul unui antrenament efectuat azi. Conform sursei citate, golgeterul Ligii 1 a acuzat unele dureri la picior. Staff-ul…

- Prima etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput sambata, 17 aprilie, cu meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco" din Craiova, unde Universitatea din localitate și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au incheiat nedecis, 0-0. Celelalte doua jocuri s-au disputat duminica, 18 aprilie, terminandu-se cu rezultate…

- Florin Tanase traverseaza una dintre cele mai bune perioade ale carierei sub comanda lui Toni Petrea, fiind golgheterul Ligii 1 și unul dintre oamenii de baza ai echipei in ultimele sezoane. Cu toate acestea, capitanul roș-albaștrilor nu a ajuns la un acord cu Gigi Becali in privința unui nou contract,…

- Andrei Ivan a marcat un gol și a dat o pasa de gol pentru Alex Cicaldau in Gaz Metan - Craiova 0-2. Atacantul oltenilor a devenit astfel al doilea cel mai bun marcator din Liga 1: Florin Tanase 8 (2 din penalty)Andrei Ivan 4Gabriel Debeljuh 4Andrei Ciobanu 4 (1 din penalty)Cephas Malele 4 (1 din penalty)Ciprian…

- ​FC Voluntari a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iași, într-un meci din etapa a 25-a din Liga 1.Ambele goluri ale ilfovenilor au fost înscrise de Ivanov ('6 și '67).În minutul 62, Passaglia (Poli Iași) și Angelov (FC Voluntari)…