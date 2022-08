Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea existenta in societate va exploda in curand, iar PAS este in stare de alerta si incearca, prin metode aflate la limita legii, sa nu permita canalizarea acestor energii spre opozitie. Opinia apartine jurnalistului Victor Nichitus, exprimata intr-un editorial, ca urmare a acuzatiilor venite…

- Tommy Hilfiger revine la New York Fashion Week Experiențele de brand in timp real se desfașoara intr-un peisaj multimedia efervescent, care transloca participanții de la evenimentul de pe malul East River din Brooklyn in lumea jocurilor Roblox și prezinta noi concepte figitale la nivel global destinate…

- Alexandru Rafila – Ministrul Sanatații spune ca numarul cazurilor covid s-a dublat in fiecare saptamana. Oficialul a declarat ca aceasta creștere va continua 4-5 saptamani, dupa care se va stabiliza, iar din toamna intram pe un trend descendent. Cifrele sunt in creștere, in fiecare saptamana numarul…

- Boris Johnson va demisiona astazi din funcția de lider conservator și va continua ca prim-ministru pana in toamna, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Invitat la ZIUA LIVE a fost George Visan, director comercial la Compania Administratia Porturilor Martime Constanta si vicepresedinte al organizatiei municipale a PSD Constanta.Am discutat despre ce se intampla in PSD Constanta in prag de alegeri interne si am vrut sa aflam cand va fi anuntat candidatul…

- „A fost ușor”, e concluzia la care au ajuns cei mai mulți elevi de la Școala gimnaziala Iancului din București, care au susținut azi Evaluarea Naționala la romana. Imediat ce s-a incheiat examenul, au aparut reacții și pe rețelele sociale ca subiectele ar fi fost prea simple. O mama, insa, spune, pentru…

- Tommy Hilfiger iși extinde prezența pe Roblox cu un spațiu comunitar imersiv Tommy Hilfiger anunța extinderea prezenței sale pe Roblox, platforma online foarte populara la nivel mondial pentru experiențe impartașite cu peste 50 de milioane utilizatori pe zi. Aceasta faza include lansarea unui spațiu…

- Ieri, la malul marii, Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit . Cununia civila a avut loc pe malul marii, intr-un decor special creat pentru eveniment, iar petrecerea intr-un restaurant. Mirii s-au distrat pana dimineața alaturi de invitați. Dupa o relație de opt ani de zile și trei copii impreuna,…