Stiri pe aceeasi tema

- Programul saptamanii 11-16 octombrie 2021 pentru spalarea pubelelor de colectare deșeuri reziduale: TIMIȘOARA Luni, 11 octombrie – Strazile DR. IOAN MURESAN 1-109, 2-110, SEPIA, VISINULUI, COSMINULUI (Rebreanu – Ioan Muresan), SALCAMILOR (Ioan Muresan – Rebreanu), DRUBETA 1-59, 2-60 (Independentei –…

- In saptamana 04-09 octombrie 2021, se spala recipientele destinate depozitarii deșeurilor menajere in Timișoara și in unele localitați din zona 1 rural Timișoara. TIMIȘOARA Luni 04 octombrie – Strazile SPLAIUL NICOLAE TITULESCU 12-29 (Dragalina – Nufarul), GHEORGHE POP DE BASESTI, GHEORGHE BARITIU,…

- Pe strazile Timisoarei a avut loc marti o procesiune cu moaștele Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului. Participantii au purtat in maini lumanari aprinse, conform basilica.ro Au fost prezenti credinciosi, monahi, monahii și tineri din ASCOR și de la parohiile din Timișoara,…

- Retim anunța ca in perioada 13-18 septembrie, se vor spala pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale de catre operatorul de salubrizare. Iata programul din aceasta saptamana: TIMIȘOARA LUNI, 13 SEPTEMBRIE Strazile MIRCEA CEL BATRAN (blocuri), MOISE DOBOSAN, BRUXELLES, THEODOR AMAN, GRIGORE URECHE,…

- ADID (Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș) Timiș a anunțat ca in perioada 30 august – 04 septembrie, se vor spala pubele pentru colectarea deșeurilor reziduale de catre operatorul de salubrizare in Timișoara și Lugoj. Iata programul, pe zile: Timișoara Luni, 30 august Strazile CRANGULUI,…

- TIMIȘOARA Luni, 30 august Strazile CRANGULUI, LIVIU REBREANU 144-164, EDUARD BENES, EDUARD PAMFIL, AIDA, TRAVIATA, VICTOR GAGA, MARTIN C-IN PREZAN 67-85, 104-134, MATIN ANDREI ISTVAN, ARENEI SIRIUS 1-11, 2-18 (Bd. Sudului – Uranus), CRISTALULUI, MARTIR ION STANCIU 2-8, 9-11 (Martirilor – Versului),…

- Totodata, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 50 de noi cazuri de COVID-19, din care unul este din randul cadrelor medicale.Din cei 50 de noi infectati, 16 sunt in Timisoara, cate patru in Lugoj, Giroc si Sacalaz, cate trei sunt in Ghiroda, Denta si Mosnita Noua, doua in Dumbravita si cate unul…

- Pana la finalul lunii octombrie, persoanele care dețin terenuri sau hale ori obiective industrial pe coridorul de expropriere al viitoarei variante de ocolire a orașului vor putea lua parte la intrunirile comisiilor. Ședințele vor avea loc la sediile primariilor Sanmihaiu Roman, Moșnița Noua, Ghiroda,…