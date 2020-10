Tomac (PMP): La negocieri vom solicita să fie creată şi a treia poziţie de viceprimar al Capitalei Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca formatiunea pe care o conduce va solicita, la negocieri, sa fie creata si cea de a treia functie de viceprimar al Capitalei.



"Deocamdata am agreat impreuna cu PNL sa semnam un protocol, prin care ne angajam ca peste tot unde exista reprezentanti PMP sa se creeze majoritati impreuna. Bineinteles ca in Capitala situatia este diferita. Noi ne dorim sa facem parte din majoritatea care il sustine pe primarul general ales si evident ca in negocierile pe care le vom avea vom solicita sa fie creata si cea de a treia pozitie de viceprimar…

Sursa articol: agerpres.ro

