Tomac: Partidele anti-PSD sunt obligate să meargă cu candidaţi comuni; alianţa trebuie făcută acum Partidele anti-PSD sunt obligate sa mearga cu candidati comuni peste tot, iar o alianta in acest sens trebuie facuta acum, considera liderul PMP, Eugen Tomac.



''In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea an de criza. Anul trecut a fost sacrificat total pentru ca am avut alegeri europarlamentare si prezidentiale. O spun cu un regret profund: nu-i inteleg deloc pe cei care imping tara din nou in criza politica, fara a se gandi la consecinte. PSD poate fi inlaturat si trimis in opozitie in mod real doar prin revenire la alegerea primarului in doua tururi. Am ratat o sansa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

