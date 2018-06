Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 iunie – Sputnik. Legislația Republicii Moldova cu privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor va fi modificata conform recomandarilor Comisiei de la Veneția. Proiectul a fost examinat, miercuri, de Comisia juridica, numiri și imunitați și va fi propus spre dezbatere plenului…

- Presedintele executiv al PUN, Anatol Salaru, si-a exprimat indignarea fata de decizia instantei de a nu valida alegerile din Chisinau. Potrivit lui, aceasta hotarare „este un abuz absolut care arunca Republica Moldova in afara statelor civilizate, proiectand-o in categoria statelor de tip Turkmenistan”.

- Presedintele PMP Eugen Tomac a afirmat, miercuri, referitor la invalidarea scrutinului pentru primaria de la Chisinau, castigat de Andrei Nastase, ca Republica Moldova este un stat romanesc "capturat" in afara UE, unde se aplica principiul lui Stalin, indiferent cine voteaza, rezultatul e anulat.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, critica in termeni duri alegerile de la Primaria Chisinau, din Republica Moldova. Acesta a scris pe Facebok ca, in opinia sa, Republica Moldova este un stat romanesc capturat in afara UE."De ce au fost invalidate alegerile de la Chișinau? Un stat romanesc…

- Ministerul de Externe de la Chisinau anunta ca secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite a inregistrat proiectul de rezolutie inaintat de Republica Moldova - intitulat „Retragerea completa si neconditionata a fortelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova”. Proiectul de rezolutie va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, saluta victoria candidatului Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, in turul al doilea al alegerilor locale partiale pentru primaria Chisinau, care s-au desfasurat astazi. Intr-o postare pe Facebook, Orban l-a felicitat pe Andrei Nastase.

- Banii publici sunt cheltuiti cu multa prudenta si eficienta maxima. De acest lucru i-a asigurat premierul Pavel Filip pe europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe si Comisia pentru Bugete, care se afla in Republica Moldova pentru a monitoriza eficienta utilizarii sprijinului financiar din…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …