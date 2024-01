Stiri pe aceeasi tema

- Actuala putere vrea sa ne prezinte un mare eșec drept o uriașa victorie, spune președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac referitor la acceptare parțiala a Romaniei in spațiul Schengen.

- Propunerea lui Ciolacu privind aderarea in Schengen: Romania 'nu se poate separa de Bulgaria din doua motive' (europarlamentarul Eugen Tomac)Premierul Romaniei ia in considerare o eventuala separare de Bulgaria in dosarul Schengen, „daca negocierile indica un rezultat mai bun” (mai multe, aici). Insa…

- Austria și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca aderarea Romaniei la spațiul Schengen, dar acum se intoarce roata. Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, arata ca prin intermediul procesului deschis la CJUE, Romania a obținut dreptul de a-și folosi dreptul de veto fara a exista repercusiuni. Practic,…

- „Avand in vedere faptul ca Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acțiunea inițiata impotriva Consiliului UE, ci a analizat și aspecte de fond, suntem in drept sa facem recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat sambata europarlamentarul Eugen Tomac.Europarlamentarul spera…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles, iar aseara a fost publicata ordinea de zi si a fost total socat sa constate ca intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere,…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunța ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic despre Romania si Bulgaria. ”Azi are loc o noua sedinta a Consiliului…

- Joi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Europarlamentarul PMP Eugen Tomac arata ca aseara a fost publicata ordinea de zi si a fost total socat sa constate ca intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a afirmat miercuri ca, in urma unei interpelari facute in plenul Parlamentului European, catre vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Shinas, acesta a promis, sub forma de angajament, ca, in curand, Consiliul va lua o decizie pozitiva in ceea ce priveste intrarea…